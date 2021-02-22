شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي ترتفع بنسبة 0.09% بجلسة الاثنين.. ورأس المال يربح 5.2 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.09% رابحاً 4.88 نقطة ليغلق عند مستوى 5661.525 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 794.934 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 151.7 مليون سهم، بقيمة 923.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 3228 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.56%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.66%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.11%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.7%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.14%.

وارتفع 11سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 4.58%، ثم سهم "شركة أبوظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 3.7%، ثم سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 2.87%، وتراجع 16 سهماً على رأسها سهم " شركة الوثبة الوطنية للتأمين" بنسبة 4.89%، ثم سهم "شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 4.89%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 3.87%، فيما تصدر سهم "مصرف أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 260.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.67%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، النتائج المالية للشركة عن السنة المالية والمنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت الشركة نمو الإيرادات بنسبة 25% لتصل بذلك إلى 243 مليون درهم في عام 2020 مقارنة بـ195 مليون درهم في عام 2019، وبلغ الربح الصافي 114 مليون درهم بزيادة قدرها 22% عن الربح الصافي للعام 2019، والذي بلغ 93 مليون درهم، وارتفعت قيمة الأصول بنسبة 3.6% لتصل إلى 5.8 مليار درهم مقابل 5.6 مليار درهم عام 2019 نتيجة لزيادة الاستثمارات في تطوير المشاريع الفندقية والسكنية.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أركا لمواد البناء، اجتماع مجلس إدارة، يوم الخميس الموافق 25 فبراير الجاري، بخصوص تعديل القرض البنكي طويل الأجل.

كما أعلنت شركة العين الأهلية للتأمين، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأحد الموفق 28 فبراير الجاري، لمناقشة الأعمال الاعتيادية للشركة، واستعراض نتائج أعمال الشركة للعام 2020، واقتراح نسبة توزيع الأرباح على المساهمين عن عام 2020.