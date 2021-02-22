شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد الوافدين الأجانب لتركيا ‭ ‬71%فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات من وزارة السياحة التركية اليوم الاثنين أن عدد الزوار الأجانب الوافدين على البلاد انخفض 71.48 بالمئة على أساس سنوي في يناير ليبلغ 509787، مما يظهر أثر القيود المفروضة على السفر والأعمال بسبب جائحة فيروس كورونا.