شكرا لقرائتكم خبر عن ناقلة الغاز المسال تغادر ميناء دمياط بعد تحميل أول شحنة للتصدير منذ 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن مغادرة ناقلة الغاز المسال GOLAR GLACIER ميناء دمياط متجه إلي بنجلادش وذلك بعد الانتهاء من عمليات تحميل أول شحنة غاز من مصنع الإسالة بدمياط علي شواطئ البحر الأبيض المتوسط بعد توقف دام لأكثر من ثمان سنوات.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أنه يتم حاليا التجهيز للشحنة الثانية من الغاز المسال والتي سيتم تصديرها قريبا .

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت في تصريحات خاصة لليوم السابع عن بدء تحميل أول شحنة غاز مسال للتصدير من مصنع الإسالة بدمياط وذلك بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات مضيفة أن تلك الشحنة، شحنة فورية يبلغ حجمها حوالي 157 ألف متر مكعب غاز شحنة فورية، وذلك بعد وصول ناقلة الغاز المسال Golar Glacier والتي ستنقل أول شحنة غاز للتصدير من مصنع دمياط للإسالة.

وكان ميناء دمياط قد أعلن أمس استئناف حركة تردد ناقلات الغاز المسال للميناء مرة أخرى بعد توقف 8 سنوات، حيث تم استقبال ناقلة الغاز المسال (GOLAR GLACIER ) القادمة من سنغافورة والتى ترفع علم جزر المارشال ويبلغ طولها 276 مترا وبعرض 45 مترا وغاطس يبلغ 14 مترا.. حيث ستقوم بشحن 60 ألف طن LNG بما يعادل 158 ألف متر مكعب متجهة إلى بنجلاديش.