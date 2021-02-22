شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت بجلسة الاثنين باستثناء السوق الرئيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% رابحاً 9.09 نقطة ليغلق عند مستوى 5699.58 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% رابحاً 13.62 نقطة ليغلق عند مستوى 6226.08 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% خاسراً 1.24 نقطة ليغلق عند مستوى 4659.96 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.13% رابحاً 6.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4842.92 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 178.6 مليون سهم بقيمة 32.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9117 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.83%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 1.51%، ثم قطاعي التأمين والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%، 0.34%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية، بالاستثمار في شركة مساهمات خاصة بالمراحل الأولى من النمو، ومقرها سويسرا متخصصة بالقطاع الطبي التكنولوجي لمعالجة مرضى السكر، وذلك بمبلغ 5 ملايين فرنك سويسري بما يعادل 1.7 مليون دينار كويتي شامل رسوم الصفقة.

في سياق آخر أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات، حصولها على مبلغ وقدره 426.5 ألف دينار كويتي كاستحقاقات ناتجة عن مطالبات لإحدى الاستثمارات الأجنبية، والتي تم تكوين مخصص لها في السنوات السابقة، وتم تحقيق ربحية بقيمة 331.6 ألف دينار كويتي، وسيتم تضمينه في البيانات المالية للربع الرابع المنتهية في 30 إبريل عام 2021.

في سياق منفصل أعلنت بورصة الكويت، وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولاً: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020، 30-6-2020 و 30-9-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

ثانياً: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 30-9-2020:

شركة المال للاستثمار.

شركة ريم العقارية.

رابعاً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة تمكين القابضة.

خامساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سادساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثامناً: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

شركة صكوك القابضة.

شركة المال للاستثمار.

تاسعاً: شركات موقوفة لتخفيض رأس المال:

الشركة الأولى للاستثمار.