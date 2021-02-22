شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بالختام للجلسة الثانية على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقي نحو 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.296 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09%، ليغلق عند مستوى 11549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2399 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 14221 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4429 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2405 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3437 نقطة.