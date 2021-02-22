تباين إغلاق المؤشرات.. وترقية «فوتسي» تدعم «الدار» عند 3.6 درهم

أبوظبي: مهند داغر

تباين أداء الأسهم في جلسة، أمس الاثنين، على وقع تذبذب «القيادية» في البنوك والعقار، والتي تراجعت في سوق دبي المالي 0.98% بينما أغلق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع هامشي 0.09% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» و«الدار». واستقطب سهم «دو» في سوق دبي تداولات بـ34 مليون درهم وارتفع 1.89% إلى 6.44 درهم، كما ارتفع «العربية للطيران» 0.8% عند 1.26 درهم، مستقطباً سيولة بـ9.65 مليون درهم. وفي سوق أبوظبي ظلت الحصة الأكبر من التداولات «أبوظبي الأول» بـ260.13 مليون درهم مرتفعاً 0.67% إلى 15.06 درهم، و«الدار» بسيولة بـ239.3 مليون درهم، وزاد 0.83% عند 3.63 درهم، تزامناً مع ترقية الشركة على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة من قائمة متوسطة إلى كبيرة. وسجلت سيولة الأسواق 1.036 مليار درهم منها 923.05 مليون درهم في سوق أبوظبي، و112.97 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 351.87 مليون سهم توزعت بواقع 151.6 مليون سهم في أبوظبي، و200.27 مليون سهم في أبوظبي. وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 38 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 6149 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.98% عند مستوى 2542.62 نقطة مع تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية كافة، باستثناء الاتصالات. وهبط قطاع العقار 1.8% نتيجة هبوط «إعمار العقارية» 1.63% و«إعمار للتطوير» 1.52% و«إعمار مولز» 1.19% و«الاتحاد العقارية» 1.47% و«داماك» 4.2% و«ديار» 1.8%. ونزل قطاع البنوك 0.66% بفعل نزول «الإمارات دبي الوطني» 1.3% و«دبي الإسلامي» 0.2%. كما انخفض قطاع الاستثمار 0.81% بعد انخفاض «دبي للاستثمار» 1.34% و«شعاع كابيتال» 1.57% مقابل ارتفاع «دبي المالي» 1%. وتراجع قطاع النقل 2% نتيجة تراجع «أرامكس» 4.15% فيما ارتفع «العربية للطيران» 0.8% واستقر «الخليج للملاحة» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

بدوره، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هامشياً 0.09% إلى مستوى 5661.5 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والطاقة والصناعة والخدمات والسلع. وزاد قطاع البنوك 0.4% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.67% و«أبوظبي الإسلامي» 0.63% رغم نزول «أبوطبي التجاري» 1.21%. كما زاد قطاع العقار 0.6% مدفوعاً بعودة المكاسب لـ«الدار» 0.83% فيما هبط «رأس الخيمة العقارية» 2.52%. وارتفع قطاع الطاقة 0.12% نتيجة ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.25% و«طاقة» 3.7% أمام تراجع «دانة غاز» 2.08%. وفي المقابل، انخفض قطاع الاستثمار 0.14% نتيجة انخفاض «الواحة كابيتال» 0.81% و«إشراق» 2.64% مع استقرار «العالمية القابضة» من دون تغيير.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 34.4 مليون درهم مغلقاً عند 3.61 درهم، تلاه «دو» بتداولات قدرها 34 مليون درهم ليغلق عند 6.44 درهم، ثم «دبي الإسلامي» الذي استقطب 24.67 مليون درهم وأقفل عند 4.78 درهم. وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 260.13 مليون درهم مغلقاً عند 15.06 درهم، تلاه «الدار» بسيولة بقيمة 239.3 مليون درهم، وأقفل عند 3.63 درهم، ثم «العالمية القابضة» باستحواذه على 151 مليون درهم من التداولات ليغلق عند 46.8 درهم. وسجل «دو» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 1.89% مغلقاً عند 6.44 درهم، بينما سجل «الإمارات للمرطبات» التراجع الأكثر بنسبة 4.89% إلى مستوى 28.15 درهم. وكان في مقدمة المرتفعين بسوق أبوظبي «بالمز الرياضية» بنسبة 4.58% إلى مستوى 17.8 درهم، فيما كان في مقدمة المتراجعين «الوثبة للتأمين» بنزوله 4.89% عند مستوى 7.59 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 62.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.12 مليون درهم محصلة شراء العرب و60.7 مليون درهم محصلة شراء الأجانب. وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 62.8 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.34 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و61.48 مليون درهم محصلة بيع المواطنين. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 27.6 مليون درهم محصلة شراء منها 8 ملايين درهم محصلة شراء العرب، و1.8 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و17.6 مليون درهم محصلة شراء المواطنين. وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 27.6 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

بدورها تباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 34.46 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بدبي بصافي استثمار 32.9 مليون درهم محصلة بيع. وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 32.9 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 34.46 مليون درهم محصلة بيع.

التقييمات