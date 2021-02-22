شكرا لقرائتكم خبر عن 250 مشاركة من 44 دولة ضمن «جوائز جلفود للابتكار 2021» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حظيت «جوائز جلفود للابتكار»، التي تركز في دورتها الحالية على التوجهات المستقبلية، بمنافسة قوية للفوز بفئاتها المختلفة، حيث كانت الجوائز المرموقة من نصيب مجموعة من الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، من مختلف مناطق الشرق الأوسط والهند وشرق ووسط أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الوسطى.

وتم توزيع الجوائز خلال فعاليات الدورة الحالية من معرض جلفود 2021، النسخة الـ 26 من منصة التوريد العالمية الرائدة وأول فعالية مباشرة تُقام في قطاع الأغذية والمشروبات منذ فبراير عام 2020. واستقطبت جوائز هذا العام 250 مشاركة من 44 دولة في خطوة تُسلط الضوء على الثقة العالمية بالمعرض بوصفه المنصة الأمثل لبداية مبشرة لهذا العام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مارك نابير، مدير معرض جلفود 2021: «أسهمت التحديات التي واجهناها على مدى الأشهر الـ 12 الماضية في طرح العديد من الفرص، الأمر الذي استجاب له منتجو الأغذية والمشروبات حول العالم بكل عزيمة وابتكار. وتُمثل جوائز جلفود للابتكار خير دليل على هذا، لا سيما أنّنا تلقينا مجموعة من المشاركات الجريئة والأصيلة والملهمة من نخبة من الأخصائيين المبتكرين في القطاع».

وتابع موضحاً: «أبهرت المشارَكات لجنة التحكيم لدينا، التي تضم أبرز خبراء القطاع والشخصيات المرموقة في عالم فنون الطهي. وليس ما شهدناه بعد انتشار أزمة كوفيد-19 سوى دليل واضح على التحول الهائل الذي يطال القطاع العالمي بأكمله، لا سيما من خلال الحلول الصحية والعضوية والمستدامة بيئياً التي تصدّرت أجندات الابتكار حول العالم».

وحلت الإمارات في طليعة جهود الاستدامة، حيث فازت شركة هنتر فودز ليمتد، التي تتخذ من دبي مقراً لها، بجائزة «منتج التغليف الأكثر ابتكاراً» بفضل حلّ التغليف الذي يُمكن إعادة تدويره بالكامل لسلسلة سوبرفودز العضوية الخاصة بها. بينما مُنحت جائزة «أفضل منتج مستدام» لمجموعة أغذية الإماراتية بفضل عبوات مياه العين المصنّعة من مواد نباتية والخالية من المواد البلاستيكية بالكامل بسعة 500 ميلليمتر، والقابلة للتحلل العضوي الكامل والتحول إلى أسمدة خلال 80 يوماً فقط.