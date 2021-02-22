تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية بجناح موناكو في إكسبو 2020

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إنسولير الإمارات»؛ المشروع المشترك بين «دبي للاستثمار» و«سويس إنسو إس إيه»، الانتهاء من تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية في جناح موناكو في إكسبو 2020 دبي بنجاح. وستعمل الألواح الشمسية على توفير 85% من استهلاك الطاقة، وتلبية متطلبات الطاقة للجناح بأكمله من خلال استخدام الألواح الشمسية الملونة المدمجة في المباني (BIPV) بتقنية «كروماتيكس» (Kromatix)، الحاصلة على براءة اختراع، والمثبتة على واجهة المبنى الرئيسي ونظام الألواح الكهروضوئية العادية المثبتة على سطح المبنى المجاور. ويوفر كل لوح زجاجي مصنوع بتقنية كروماتيكس طاقة تبلغ 260 وات، وذلك بدمج الخلايا الشمسية في الألواح الزجاجية. وتتم تغذية هذه الكهرباء المنتجة من الألواح الشمسية بتقنية كروماتيكس مباشرة، في الشبكة الكهربائية الرئيسية، عبر محول التيار المتصل بالشبكة لتوفير الكهرباء للجناح بأكمله. ويتم توجيه الألواح الشمسية العادية بقوة 325 وات لكل منها، بما يضمن الحصول على أفضل إنتاج للطاقة من النظام بأكمله. وتنتج الألواح الشمسية العادية 39,700 كيلووات ساعة من الطاقة سنوياً، فيما تسجل الألواح الشمسية بتقنية كروماتيكس طاقة تقارب 28,050 كيلووات ساعة سنوياً. وتتعزز استطاعة الطاقة للجناح بأكمله، من خلال استخدام التوجيه القياسي والتركيب بزاوية مائلة، وتوفير الأداء المنتظم للمحولات الخمسة المتصلة بالشبكة. ومع التزام إكسبو 2020 باستضافة أحد أكثر معارض إكسبو الدولية استدامة في التاريخ، كان تركيز «إنسولير الإمارات» يميل دائماً نحو توفير إمكانية الدمج المثالي مع الكفاءة العالية والاكتفاء الذاتي، وإنتاج طاقة نظيفة مع الحفاظ على البيئة. وسيدعم تركيب الألواح الشمسية انخفاضاً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 41 طناً سنوياً، كما تم تصميمها لدمج مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز استخدامها. وقال رفيق حنبلي، الشريك الإداري لشركة «إنسولير الإمارات»: «يعمل دمج تقنيتنا الحاصلة على براءة الاختراع في الهيكل المصمم للحصول على الطاقة من الألواح الكهروضوئية وفقاً للاتفاقية مع مجلس إدارة موناكو، على إكمال رؤيتنا الهادفة إلى زيادة الوعي بالاستدامة». ووفقاً لتقارير قطاع الطاقة الشمسية، فمن المتوقع أن يسجل سوق الطاقة الشمسية في الإمارات العربية المتحدة معدل نمو سنوي مركباً يزيد على 15% في الفترة 2020-2025. وتحقق الطاقة الشمسية الكهروضوئية معدل نمو كبيراً، ومن المتوقع أن تشهد نمواً ضخماً في هذه الفترة، وتهيمن على سوق الطاقة الشمسية. ومن خلال تبني استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 برؤيتها المستقبلية، تهدف الدولة إلى زيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى 44% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2050، من خلال الاستثمار في الطاقة النووية والشمسية. وقال ألبرت كرويزي، مفوض عام جناح موناكو في إكسبو 2020 دبي، إنه وفقاً للاتفاقية المبرمة مع موناكو إنتر إكسبو، بشأن تركيب الألواح الشمسية المخصصة من إنسولير الإمارات، «فإن التصميم الهندسي متعدد الأضلاع للجناح واستخدامه للألواح الشمسية الكهروضوئية يجسد نهج الاستدامة الذي تتبعه موناكو وتطلعها لحماية البيئة. أردنا تصميم جناح يحقق التوازن بين إنتاج واستهلاك الكهرباء. وتمكنا من الجمع بين مرونة التصميم المعماري وأناقة الألواح الزجاجية الفائقة، مع الأداء الأمثل للألواح الشمسية المدمجة في المباني، بفضل تقنية كروماتيكس التي توفرها شركة إنسولير الإمارات. فإلى جانب التصميم الجميل، تشمل وظائف هذه الألواح، الآن، إنتاج الكهرباء اللازمة لجناحنا الجديد بين بداية عام 2021 ومنتصف 2022». وتوفر الألواح الشمسية الملونة والمستدامة، والوحدات الكهروضوئية المبتكرة ومجمعات الطاقة الحرارية الشمسية من شركة «إنسولير الإمارات»، تصميماً مخصصاً مستداماً يتميز بالكفاءة من حيث التكلفة، كما تتميز بالمرونة وسهولة تعديلها لتتوافق مع الواجهات والأسطح. وتم تصميم وإنتاج هذه الألواح الشمسية المستدامة من أجل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب خفض فواتير الكهرباء بشكل كبير.