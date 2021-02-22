السودان يعزز مراقبة العملات الأجنبية وأسعار الصرف في ظل أزمة اقتصادية

أعلن البنك المركزي السوداني، الأحد، توحيد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في إطار إجراءات تتماشى مع برنامج صندوق النقد الدولي، ويُخشى أن تعمق الاستياء الشعبي في ظل أزمة اقتصادية مستفحلة. ويهدف الإجراء إلى القضاء على السوق السوداء التي بلغ فيها سعر الدولار الأمريكي 400 جنيه، في حين أن السعر الرسمي هو 55 جنيهاً. ويتوقع محللون أن يُخفض سعر الصرف الرسمي بشكل كبير نحو مستويات السوق السوداء، وأن تؤدي خطوة بنك السودان بتعويم العملة المحلية إلى زيادة أسعار السلع في حين يعاني السكان من التضخم الذي تجاوز 300% في يناير/ كانون الثاني الماضي. وقال المصرف في بيان إنه «لمعالجة هذه الاختلالات استقر رأي حكومة الفترة الانتقالية على تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده»، وأضاف أن الإجراء يسمح له بتحديد سعر الصرف حسب العرض والطلب. وقال البنك المركزي إنه قرر أيضا «تحويل الموارد من السوق الموازي إلى السوق الرسمي واستقطاب تحويلات السودانيين العاملين في الخارج عبر القنوات الرسمية»، مؤكداً أنه يريد «الحد من تهريب السلع والعملات وسد الثغرات لمنع استفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي». وقال محمد الفاتح زين العابدين محافظ البنك المركزي، للصحفيين الأحد «من شروط المانحين لتمويل مشروع دعم الأسر الفقيرة توحيد سعر الصرف. ومنذ الغد ستبدأ أموال المانحين تنزل في حساب وزارة المالية». واعتمدت الحكومة برنامجاً لتقديم دعم شهري إلى 80% من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة للتكيف مع إصلاحاتها الاقتصادية. ويتم تمويل هذا البرنامج عبر عدد من المانحين منهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد جبريل إبراهيم وزير المالية «وصلتنا أموال وهناك أموال في الطريق، لكن لن أكشف عن قيمتها أو الجهات التي أتت منها... سيتم دعم كل فرد بمبلغ 5 دولارات شهرياً». وقال إبراهيم: «لا أحد يستطيع تحديد سقف زمني لجني ثمار هذه القرارات. اتخذنا تدابير في حالة ارتفاع الأسعار بمواجهة هذا الأمر والبنك المركزي لديه القدرة على التدخل، إضافة إلى برنامج دعم الأسر». وأشار البنك في بيانه إلى أنه فرض قيوداً على حركة العملات الأجنبية عبر السماح للمسافرين إلى خارج البلاد بحمل مبلغ ألف دولار فقط. ويأمل البنك المركزي بذلك «تحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص... واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي وتطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة، بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات والمساعدة في العمل علي إعفاء ديون السودان الخارجية بالاستفادة من مبادرة (تجاه) الدول الفقيرة المثقلة بالديون». كما قررت الحكومة الحد من استيراد الكماليات. وقال علي جدو وزير التجارة للصحفيين، الأحد «سوف نزيد ضرائب الجمارك على السلع الكمالية للحد من الاستيراد من دون الاخلال بالاتفاقيات الدولية». جاءت هذه القرارات إثر تشكيل حكومة جديدة مطلع فبراير/ شباط وضعت على رأس أولوياتها معالجة الأزمة الاقتصادية. نظام مصرفي مزدوج وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم على تويتر: «نرحب بقرار الحكومة السودانية الشجاع للمضي قدماً في إصلاح سعر الصرف»، وأضافت أن «هذا القرار سيساعد أيضاً الشركات السودانية ويجذب الاستثمار الدولي، إذ لن تواجه الشركات المحلية والأجنبية بعد الآن صعوبات في ممارسة الأعمال التجارية في السودان بسبب سعر الصرف المزدوج». وقال محافظ البنك المركزي إن السودان سيعتمد نظاماً مصرفياً مزدوجاً من خلال استمرار النظام الإسلامي الذي تعمل به البنوك وشركات التأمين منذ عام 1984 مع إعطاء البنوك الحرية في أن تعمل بنظام غير إسلامي. وقال زين العابدين إن «النظام المصرفي المزدوج سيفتح الباب أمام البنوك الأجنبية لتعمل في السودان». ويأتي التحول في سياسة البنك المركزي وسط مخاوف من اقتراب مستوى ما يملكه السودان من العملات الأجنبية من النضوب، من دون أن تكشف الحكومة عما لديها. وقال خبير الاقتصاد السوداني محمد الناير، إن النقص الأخير في الخبز والوقود يشير إلى احتمال «نقص شديد» في الاحتياطيات الأجنبية، وأضاف أنه إذا كان للبنك المركزي أن ينجح في سحب المعاملات من السوق السوداء، فيجب أن تبلغ الاحتياطيات نحو 5 مليارات دولار. (أ ف ب)

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