شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين تهبط 6% وتفقد أكثر من 4300 دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نزلت بيتكوين ما يزيد عن 6% الاثنين بعد أن ارتفعت إلى مستوى قياسي عند 58354 دولارا الاحد، إذ عرقلت عمليات بيع في الأسهم العالمية الإقبال على المخاطرة. وفقدت العملة 4354 دولاراً في أقل من 24 ساعة.

وارتفعت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم خلال نهاية الأسبوع إلى مستويات قياسية، لتتضاعف قيمتها تقريبا منذ بداية العام. وبلغت قيمتها السوقية تريليون دولار يوم الجمعة.

ونزلت العملة المنافسة المشفرة الإيثريوم 7% إلى 1798 دولارا. وجرى تداول بتكوين عند 54 ألف دولار بحلول الساعة 1011 بتوقيت جرينتش.

وكانت اصلت عملة البيتكوين مكاسبها يوم الأحد، إلى مستوى قياسي بلغ 58354 دولارا، وارتفعت 100% منذ مطلع العام.

وغذت مكاسب بيتكوين مؤشرات على أنها تحظى بالقبول لدى مستثمرين كبار وشركات ضخمة مثل تسلا وماستر كارد وبنك نيويورك ميلون. (رويترز)