شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تؤكّد المضي قدماً في مشروع قانون الإعلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سايمون برمنجهام، وزير المالية الأسترالي إن بلاده لن تغيّر القوانين المقترحة التي من شأنها أن تجعل «جوجل» و«فيسبوك» تدفعان لمنافذ الأخبار مقابل المحتوى، وذلك على الرغم من المعارضة الكبيرة من شركتي التكنولوجيا العملاقتين. واحتجت «فيسبوك» بشدة على القوانين وقامت على أثر ذلك بحظر محتوى الأخبار عن منصتها الأسبوع الماضي، وشطب العديد من الحسابات الحكومية الاسترالية. وواصلت عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي والقادة الاستراليون مناقشة التغييرات خلال عطلة نهاية الأسبوع. لكن مع تحديد مشروع قانون الإعلام الجديد وطرحه للمناقشة في مجلس الشيوخ، أوضح وزير المالية الأسترالي إنه لن تجرى المزيد من التعديلات على هذا القانون، مشيراً خلال لقاء مع راديو هيئة الإذاعة الاسترالية: «إن مشروع القانون بصيغته الحالية يفي بتوجهاتنا». وأضاف إن مشروع القانون في شكله الحالي يضمن «الحقوق المالية للمحتوى الإخباري الأسترالي المحلي، ويجب أن تدفع وسائل التواصل الاجتماعي في مقابل عرضه على منصاتها». ووقعت «جوجل» الأسبوع الماضي اتفاقيات مع كبرى المنافذ الاسترالية، بما في ذلك شركة «نيوز كورب» التي يملكها الملياردير روبرت موردوخ. وبعد هذه الخطوة التي أقدمت عليها «جوجل» لرأب الصدع بينها وبين الحكومة الاسترالية، قال برمنجهام إن «فيسبوك» بإمكانها أيضاً التوصل لاتفاق مع وكالات الأنباء الاسترالية. (وكالات)