شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية مصر» تسيّر رحلات مباشرة بين القاهرة ومسقط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلنت «العربية مصر» عن تسيير رحلات مباشرة من «مطار القاهرة الدولي» إلى العاصمة العُمانية مسقط بدءاً من 11 مارس/ آذار 2021، وبواقع 4 رحلات أسبوعياً. ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

ومنذ تفشي وباء «كوفيد-19»، حرصت «العربية للطيران» على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية. وقد تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر. وتحرص الشركة دائماً على تذكير العملاء بضرورة الامتثال للشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.