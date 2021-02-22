شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكس» تتسلم حكماً ضدها في المغرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أفادت «أرامكس» تسلمها حكماً قابلاً للاستئناف لمصلحة عميل وضد الشركة، من محكمة الدرجة الأولى في القضية المرفوعة من قبل أحد عملائها للتعويض عن الخسائر الناتجة عن حريق إحدى منشآت الشركة في المغرب. وأكدت «أرامكس» في إفصاح لـ«سوق دبي المالي» أنها تنوي استئناف هذا الحكم أمام المحكمة المختصة، كما تحتفظ أيضاً بحق دراسة وتقييم كل الخيارات المتاحة أمامها للتعامل مع كل التطورات المتعلقة بالدعوى المذكورة، مشيرة إلى أنها ستواصل الإفصاح عن كال التحديثات ذات الصلة حال توفرها. وكانت «أرامكس» أعلنت في وقت سابق أن أحد عملاء الشركة في المملكة المغربية قام برفع دعوى قضائية أمام المحاكم المغربية يطالب من خلالها بتعويض مالي عن مجمل الخسائر والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة لحادث الحريق الذي اندلع أواخر شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي 2020 في منشأة المستودعات التابعة للشركة بمدنية الدار البيضاء في المغرب.