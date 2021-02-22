شكرا لقرائتكم خبر عن وزيران عراقيان في السعودية لبحث الأوضاع الإقليمية والأمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد- ”الخليج 365”

ناقش وزيرا خارجية العراق والسعودية، الأمير فيصل بن فرحان وفؤاد حسين خلال لقائهما في الرياض الاثنين، الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا الرؤى بشأنها وما تحمله من انعكاسات على المنطقة، وذلك بعد ساعات من وصول وزير الداخلية العراقي إلى المملكة لبحث مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والمصالح المشتركة للبلدين. وقال أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن «وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، لبحث العلاقات الثنائيّة وسُبل الدفع بها لما يخدم المصالح المشتركة، في إطار دعم الاستثمار والتبادل التجاري وتعزيز مسارات العمل التنموي». وناقش اللقاء، بحسب البيان، «الأوضاع الاقليمية والدولية وتبادلا الرؤى بشأنها وما تحمله من انعكاسات على المنطقة، كما شدد على ضرورة التوافر على رؤى تعزز الاستقرار وتدعم الحلول التشاركيّة، وصولاً لتحقيق التنمية المنشودة». وكان وزير الداخلية العراقي عثمان علي الغانمي قد وصل إلى الرياض في زيارة رسمية إلى المملكة يلتقي خلالها نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف. وضمّ الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية العراقي، حامد عبد الله إبراهيم الحسن، قائد قوات الحدود، الفريق الركن الحقوقي، وعدداً من المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية. وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية العراقي إن الوفد سيبحث مع المسؤولين السعوديين تنسيق التعاون الأمني بين الجانبين في مكافحة الإرهاب وحفظ أمن الحدود المشتركة.