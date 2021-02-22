شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية مهاراشترا الهندية تفرض مزيداً من القيود الاحترازية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مومباي - رويترز

فرضت ولاية مهاراشترا الهندية قيوداً جديدة على حركة السكان وحظر تجول ليلاً في بعض المدن، باستثناء العاصمة المالية مومباي، وسط إشارات مقلقة عن أن موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا باتت وشيكة. وسجلت ولاية مهاراشترا وحدها نحو سبعة آلاف حالة إصابة جديدة حتى يوم الأحد في زيادة حادة عن ألفي حالة فقط في بداية الشهر، وزاد من المخاوف ظهور سلالات جديدة من الفيروس في مناطق عدة. وقال إس.دي باتيل العضو في الفريق الحكومي المعني بمتابعة انتشار المرض بالولاية التي تمثل خمس حالات الإصابة المؤكدة بالهند: «لا يمكننا فرض عزل عام كامل مرة أخرى. يتعين على الناس اتباع الإرشادات وإلا واجهنا موجة ثانية هائلة». وأضاف: «يتعين على الناس التوقف عن حضور المناسبات الاجتماعية والسفر غير الضروري خلال هذه المرحلة». وأظهرت أحدث بيانات أوردتها وزارة الصحة الاثنين أن الهند سجلت 14199 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و83 وفاة حتى يوم الأحد. وتجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد 11 مليوناً توفي منها 156385 مصاباً بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، لكن مسحاً حكومياً أُجري هذا الشهر أظهر أن عدد الإصابات الفعلي ربما يصل إلى 300 مليون.