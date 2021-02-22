شكرا لقرائتكم خبر عن شاندونغ الصيني يضم البرازيلي ليوناردو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال شاندونغ لونينغ المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم الإثنين إنه تعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب ليوناردو لاعب أوروا رد دياموندز الياباني.

وجاء تعاقد ليوناردو (23 عاماً) مع بطل كأس الاتحاد الصيني لكرة القدم بعد أن أمضى عاماً في صفوف أوروا. وقبل ذلك احتل ليوناردو صدارة قائمة هدافي دوري القسم الثاني في اليابان عندما لعب في صفوف ألبيركس نيجاتا في 2019 ، وأحرز ليوناردو 11 هدفاً في 24 مباراة في الدوري الياباني مع أوروا في العام الماضي.

ويتولى اللاعب الصيني الدولي السابق هاو وي تدريب شاندونغ الذي يلعب في صفوفه أيضاً لاعب الوسط البلجيكي مروان فيلايني لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقاً.

وتعرضت استعدادات شاندونغ للموسم الجديد لانتكاسة كبيرة في وقت سابق من الشهر الجاري عندما استبعده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من المشاركة في دوري أبطال آسيا بعد سحب ترخيصه للمشاركة في البطولات القارية لأسباب مالية.