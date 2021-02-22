شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب عرض على زعيم كوريا الشمالية العودة في "اير فورس وان" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيول - أ ف ب

كشف وثائقي جديد بثّته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عرض على زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الصعود إلى الطائرة الرئاسية "اير فورس وان"، للعودة إلى بيونج يانج بعد قمة هانوي التي جمعتهما قبل عامين. وانخرط كيم وترامب في البداية في سجال وتبادلا التهديدات، قبل أن يطغى الدفء على علاقتهما ليعقدا قمما استقطبت اهتماماً كبيراً ويعرب ترامب عن محبته لكيم. لكن لم يتم تحقيق أي تقدّم يذكر إذ وصلت المفاوضات بينهما إلى الطريق المسدود بعدما انتهى اجتماعهما في هانوي بخلاف على مسألة تخفيف العقوبات والتنازلات التي ستكون بيونغ يانغ على استعداد لتقديمها في المقابل. وبحسب وثائقي هيئى "بي بي سي" بعنوان "ترامب يجتاح العالم"، "صدم (الرئيس الأمريكي) حتى أكثر الدبلوماسيين خبرة" عندما عرض على كيم الصعود إلى الطائرة الرئاسية الأمريكية بعد قمة 2019 في فيتنام. ولو قبل كيم العرض، لكان صعد برفقة بعض المقرّبين منه إلى الطائرة التي كانت لتدخل الأجواء الكورية الشمالية، ما يثير العديد من علامات الاستفهام على الصعيد الأمني. لكن كيم رفض العرض. وقال كبير الخبراء المتخصصين في شؤون آسيا في "مجلس ترامب للأمن القومي" ماثيو بوتينغر لـ"بي بي سي" إن "الرئيس ترامب عرض على كيم الصعود إلى طائرته إير فورس وان". وأفاد "علم الرئيس أن كيم وصل في رحلة بالقطار استمرت لعدة أيام عبر الصين إلى هانوي وقال الرئيس +يمكنني إيصالك إلى بلدك خلال ساعتين إذا أردت+. ورفض كيم".