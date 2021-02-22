شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 9 أطنان من المواد المخدرة في المغرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرباط - أ ف ب

أعلنت الشرطة المغربية، الاثنين، عن إحباط عملية لتهريب تسعة أطنان ونصف الطن من مخدر الحشيش، كانت مخبأة في شاحنة لنقل مواد غذائية أوقف سائقها.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان: «تم ضبط شاحنة للتبريد وهي محملة بما مجموعه 380 رزمة من المخدرات تناهز تسعة أطنان ونصف الطن، مخبأة في شحنة من المنتجات الغذائية». وأوضحت أن العملية نفذت في محطة الأداء سيدي علال البحراوي على الطريق السيار شمال العاصمة الرباط، من دون الإشارة إلى وجهتها المفترضة.

كما حجز لدى سائق الشاحنة الذي تم توقيفه مبلغ يقارب 3 آلاف دولار، بحسب المصدر نفسه.

وفتحت النيابة العامة بحثاً «لتحديد كافة الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي»، وفق ما أضاف البيان.

وكانت الشرطة المغربية أعلنت مطلع شباط/ فبراير عن حجز 9,2 طن من الحشيش كانت موضّبة في رزم ومطمورة تحت الرمال، في منطقة كلميم جنوب غرب البلاد. وبلغ مجموع الشحنات التي تم ضبطها العام الماضي نحو 217 طناً، بحسب آخر حصيلة رسمية.