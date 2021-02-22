شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع لليوم الثاني على التوالي استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى نشاط نسبي لعمليات طلب أصول الملاذات الآمنة.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.1% إلى مستوي 27.69$ ، من مستوي الافتتاح عند 27.39$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 27.29$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ، حقق المعدن الأبيض ارتفاعا بنسبة 0.9% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 26.07$ للأوقية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار الفضة نسبة 0.25% ، فى ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بفعل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف طلب أصول الملاذات الآمنة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين قرابة 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، وضعف الإقبال على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل توالي البيانات الاقتصادية القوية من معظم أنحاء العالم ، والتي تؤشر بتعافي الاقتصاد العالمي بأسرع من المتوقع من أزمة فيروس كورونا خلال العام الجاري.