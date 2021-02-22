الاقتصاد

الفضة ترتفع لليوم الثاني على التوالي استنادا على تراجع الدولار الأمريكي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع لليوم الثاني على التوالي استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى نشاط نسبي لعمليات طلب أصول الملاذات الآمنة.

 

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.1% إلى مستوي 27.69$ ، من مستوي الافتتاح عند 27.39$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 27.29$.

 

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ، حقق المعدن الأبيض ارتفاعا بنسبة 0.9% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 26.07$ للأوقية.

 

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار الفضة نسبة 0.25% ، فى ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بفعل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف طلب أصول الملاذات الآمنة.

 

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين قرابة 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

 

يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، وضعف الإقبال على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل توالي البيانات الاقتصادية القوية من معظم أنحاء العالم ، والتي تؤشر بتعافي الاقتصاد العالمي بأسرع من المتوقع من أزمة فيروس خلال العام الجاري.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا