شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل ارتفاع عوائد السندات فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالجلسة السابقة ، لتسجل أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة مع ترقب تطورات سوق السندات فى الولايات المتحدة ، خاصة مع استمرار ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.6% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 409.6 نقطة الأدنى منذ 12 شباط/فبراير الجاري ،و أنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بعد بيانات قوية عن قطاع الصناعات التحويلية فى منطقة اليورو.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ، حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل المكاسب القياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض قرابة 2.0% ، بسبب نتائج أقل من التقديرات لكبرى شركات التكنولوجيا خلال الربع الرابع من العام الماضي.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 1.0% ،مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.2% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من المستوي القياسي الجديد عند 3,950.43 نقطة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بأكثر من 4% ، ليواصل صعوده القوي لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عام عند 1.394%.

ويقول الخبراء أن عوائد السندات المرتفعة قد تدفع المستثمرين إلى الخروج من الأسهم إلى السندات ،وهو ما قد ينذر باندلاع عمليات بيع مفتوحة فى أسواق وول ستريت فى الجلسات القليلة المقبلة.

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.7% ،فى فرنسا تراجع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.6%.

وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.8% ، ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، بفعل مخاوف خسائر شركات التصدير فى بريطانيا ، فى ظل استمرار ارتفاع الجنيه الإسترليني لمستويات أعلى جديدة فوق 1.4$ للمرة الأولى فى ثلاث سنوات.