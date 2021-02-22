شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد التداول فوق مستويات 1,800$ مرة أخرى بفضل تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي ، من أدنى مستوى فى سبعة أشهر ، بصدد التداول فوق مستويات 1,800$ للأونصة مرة أخرى ، بفضل تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب قرابة 1.0% إلى 1,799.25$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,782.18$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,780.72$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى سبعة أشهر عند 1,760.68$ للأونصة المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،فقدت أسعار الذهب نسبة 2.2% ، فى ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى عام.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين قرابة 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، وضعف الإقبال على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل توالي البيانات الاقتصادية القوية من معظم أنحاء العالم ، والتي تؤشر بتعافي الاقتصاد العالمي بأسرع من المتوقع من أزمة فيروس كورونا خلال العام الجاري.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 5.25 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,127.64 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 29 أيار/مايو 2020.