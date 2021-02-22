شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتداول فوق حاجز 1.4$ للمرة الأولى فى 3 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بعد نجاحه فى التداول فوق الحاجز النفسي عند 1.4$ للمرة الأولى فى ثلاث سنوات ، مستفيدا من ضعف الإقبال على شراء العملة الأمريكية ، وبفضل توالي البيانات الاقتصادية الإيجابية فى بريطانيا.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.4052$ الأعلى منذ نيسان/أبريل 2018 ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.4004 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3980$.

أنهي الجنيه تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل تراجع مستويات الدولار الأمريكي ،وبعد بيانات قوية عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد البريطاني.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، حققت العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" ارتفاعا بنسبة 1.1% مقابل العملة الأمريكية ، فى سادس مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.

تحققت تلك المكاسب المتتالية بفضل انحسار احتمالات خفض الفائدة البريطانية للمنطقة السلبية فى المستقبل القريب ، بعدما أكد البنك المركزي البريطاني خلال اجتماع السياسة النقدية الأخير على حاجة البنوك البريطانية لفترة 6 أشهر حتى تكون مستعدة للتعامل مع الفوائد دون مستويات الصفر.

ودعم تلك المكاسب أيضا آمال تعافي الاقتصاد البريطاني سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، حيث من المنتظر أن يقرر رئيس الوزراء "بوريس جونسون" خلال الأيام القليلة القادمة ، الموعد الذي يمكن أن تنهي فيه بريطانيا الإغلاق العام بسبب فيروس كوفيد-19 بعد تطعيم 15 مليونا من مواطنيها الأكثر عرضة للمخاطر.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع بسبب ضعف الإقبال على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ،إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

ويدعم الجنيه الإسترليني أيضا توالي البيانات الاقتصادية الإيجابية فى بريطانيا ،وكان أخر تلك البيانات المتعلق بالقطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد البريطاني خلال شباط/فبراير ،والتي أوضحت أن الاقتصاد البريطاني يتعافي بأسرع من التوقعات خلال الربع الأول من هذا العام.