شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يستند لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أدوبي سيستم (ADBE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.89% بما يعادل -9.25 نقطة ليستقر على سعر 479.12 دولار، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويصل إلى الاستناد لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 470.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 505.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه