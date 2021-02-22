شكرا لقرائتكم خبر عن جلعاد يستند لدعم مهم – تحليل – 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة جلعاد (GILD) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند السهم من جديد إلى مستوى الدعم المحوري 64.55، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.32% بما يعادل -0.86 نقطة ويستقر على سعر 64.37 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 64.55، ليستهدف مستوى المقاومة 68.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه