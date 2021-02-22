شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل – 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم شركة إيه إم دي (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.06% بما يعادل 0.94 نقطة ليستقر على سعر 89.58 دولار، وقد جاء ارتفاع السهم نتيجة استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ولكن أمام ذلك يستمر الضغط السلبي بسبب تداولات السهم دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 88.98، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 97.96.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه