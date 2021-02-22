شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يعاود الانخفاض – تحليل – 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة أمازون (AMAZON) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.35% بما يعادل -78.33 نقطة ويستقر على سعر 3,249.90 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالتزامن مع استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 3,189.65، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 3,491.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه