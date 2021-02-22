شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فايزر (PFE) في آخر جلساته، وسط استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة 35.46، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 27.90 إلى 43.01)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.35% بما يعادل -0.12 نقطة ليستقر على سعر 34.44 دولار، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 35.46، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 33.69 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط