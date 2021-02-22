الحكومة تعلن موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت لجنة دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في اجتماع برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة الأحد 7 مارس المقبل.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة نتائج تحليل البيانات الخاصة بالدفعات السابقة من قواعد الاستحقاق والتوزيع الجغرافي للمستفيدين ومعدلات الصرف من منافذ البريد المصري والبنك الزراعي، وفاعلية استخدام المحافظ الإلكترونية على التليفون المحمول، وفقاً لبيان صادر اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين وزراء التخطيط والقوى العاملة والتضامن وبمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة ونفين القباج وزير التضامن والمجلس القومي للمرأة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وممثلي البنك المركزي وهيئة الرقابة الإدارية.



وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط، حرص اللجنة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة وصرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية وفق قواعد الاستحقاق التي تضمن وصول المنحة لمستحقيها والتنسيق مع كافة الجهات والوزارات الشريكة لتسهيل عمليات الصرف من البريد والبنك الزراعي المصري والمحافظ الإلكترونية على التليفون المحمول.

وأضافت وزيرة التخطيط أن اختيار موعد الصرف محكوم بعدة محددات، أهمها التنسيق مع جهات الصرف لضمان عدم التكدسات وإجراء الصرف وفق اشتراطات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.