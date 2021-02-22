شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة: استئناف الرحلات البحرية وفتح المحميات للزيارة بعد تحسن الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة شركات السياحة، عن فتح المحميات الطبيعية للزيارة بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك فتح جميع السقالات "ترافكو- مارينا- بيت القرش- الغواصة" لاستئناف الرحلات البحرية نظرا لتحسن الأحوال الجوية.

وقالت غرفة شركات السياحة فى الخطاب المرسل لأعضاء الجمعية العمومية، إنه تم فتح ميناء نويبع ومينائين الإسكندرية والدخلية البحرى أمام حركة الملاحة البحرية، نظرا لتحسن الأحوال الجوية.

كانت غرفة شركات السياحة، تلقت الأربعاء الماضى، إخطارا من وزارة السياحة بشأن توقعات هيئة الأرصاد الجوية وتعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية من الثلاثاء إلى الخميس، ووفقا لتوجيهات مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الإستباقية اللازمة ومنها:

- مراعاة الحد من التحركات على الطرق الرئيسية المؤدية إلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، إلا للضرورة القصوى نظرا لغزارة الأمطار على تلك المناطق.

- تجنب رحلات السفارى فى منطقة وسط سيناء وخاصة منطقة سانت كاترين نظرا لتكون الثلوج على مرتفعات جبال سانت كاترين.

- تجنب الأنشطة البحرية وخاصة على البحر المتوسط نظرا لارتفاع الأمواج الذى يتراوح من 5 إلى 6 متر مما يؤدى إلى خروج الأمطار على الشاطىء.