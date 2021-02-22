شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الألمانى للسياحة يقدم استراتيجية استئناف الرحلات للحكومة الفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الاتحاد الألماني للسياحية (DRV) للحكومة الفيدرالية، ورقة من ثماني نقاط لإعادة صناعة السفر، مبنية على افتراض أنه على الرغم من توفر اللقاحات، فسوف يتعين علينا التعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة القادمة.

وقال نوربرت فيبج رئيس الاتحاد، "إنه يجب أن ينصب تركيز الاعتبارات السياسية على الاستراتيجيات التي تجعل من الممكن رفع القيود المفروضة على الحرية بشكل مسؤول وتمكين التنقل الدولي تدريجيا مرة أخرى - هذا ليس مهما فقط لصناعة السفر ولكنه أيضا ضروري لألمانيا كموقع تجاري".

ومن جانبه أوضح الدكتور سعيد البطوطى، عضو الاتحاد الألماني للسياحية (DRV)، أن الإستراتيجية تتضمن النقاط الثماني التالية:

أولا: الاختبار المنهجي (Systematictesting): يجب أن يكون اختبار COVID-19 عند دخول ألمانيا واضحا، كما يجب أن تتاح للأشخاص القادمين من مناطق الخطر الفرصة للاختبار مباشرة في المطار، وكذلك يجب فحص عمليات الدخول من المعابر البرية بالسيارات والقطارات بشكل عشوائي.

ثانيا: التفريق بين مستويات المخاطر المختلفة (Differentiation of different Risk Levels): إن التميز الحالي بين مناطق الخطر ومعدلات الإصابة المرتفعة ومتغيرات الفيروس أمر منطقي، ولكن ينبغي قدر الإمكان مراعاة المناطق وخصوصية الجزر.

ثالثا: الاختبار بدلا من الحجر الصحي (Test instead of Quarantine): بالنسبة للمسافرين القادمين من مناطق الخطر، غير المناطق عالية الإصابة أو التي بها متغير الفيروس، يجب أن تكون نتيجة الاختبار السلبية كافية للدخول، فمن الواضح أن الالتزام الحالي بالحجر الصحي الذاتي لا يمكن السيطرة عليه ويثقل كاهل السلطات الصحية بشكل غير متناسب.

رابعا: وسائل الاختبارات السريعة البديلة (Alternative Rapid Test methods): يجب توفير اختبارات اللعاب أو الغرغرة SalivaorGargleTests، التي لا يتطلب عملها موظفين مدربين طبيا، على سبيل المثال إجراء الاختبارات بسهولة للمدارس ودور رعاية المسنين وزيادة تخفيف القدرات المختبرية.

خامسا: اتباع أعلى معايير الأمان (HighestSecurity Standards): هناك مفاهيم واسعة النطاق للحماية من العدوى يتم تنفيذها باستمرار لسلسلة السفر بأكملها. إن الالتزام بارتداء واقي الفم والأنف والحفاظ على مسافات التباعد بين الأفراد أمر أساسي. كما أنه من الضرورة التزم الطيران بالامتثال للبروتوكولات ذات الصلة، ويجب على السلطات والشركات أن تعاقب باستمرار الانتهاكات التي يرتكبها المسافرون.

سادسا: الالتزام بأعلى مستوى من حماية المستهلك (HighestLevel of Consumer Protection): توفر صناعة السفر الآن للسائحين خيارات مرنة لإعادة الحجز والإلغاء بحيث يمكن تعديل خطط السفر ديناميكيا وبسهولة،أي أنه في الوقت الراهن مستوى حماية المستهلك للرحلات الشاملة Package Tours مرتفعا.

سابعا: تعزيز الثقة (StrengthenTrust): يجب على السياسيين أن يوضحوا أن السفر الآمن ممكن مع الالتزام بمكافحة العدوى،وقد أكد معهد روبرت كوخ مؤخرا على أهمية مفاهيم النظافة في السياحة، ونرى بشكل عام أن النصح بعدم السفر ليس مفيدا وأنه يجب أن يركز النهج الجديد على السفر الحكيم والمسؤول.

ثامنا: سجل التطعيم الرقمي (Digital VaccinationRecord): تشير اللقاحات إلى الطريق نحو العودة إلى الوضع الطبيعي، وبالتالي يجب الإسراع بها إن أمكن. كما يجب أن تكون شهادة التطعيم متاحة في شكل موحد ورقمي من أجل تسهيل الاعتراف الدولي والاندماج في سلسلة السفر وسلاسته.