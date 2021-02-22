شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع جنيهين للمرة الثانية وعيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات الاثنين 22 فبراير 2021 ، بقيمة 2 جنيه في السوق المصري للمرة الثانية، وذلك على خلفية ارتفاع عالمي للمعدن الأصفر بقيمة 16 دولار حتى هذه اللحظة لتصعد الأونصة إلى 1798 دولارا، وتشير التوقعات إلى تغيرات نحو الارتفاع المحدود خلال الساعات القليلة القادمة.

أسعار الذهب عيار 21 تسجل الآن 786 جنيها للجرام وهو العيار الرئيسى فى السوق المصرى، فيما يسجل عيار 18 سعر 674 جنيها ويبلغ عيار 24 سعر 900 جنيها للجرام والجنيه الذهب يسجل 6288 جنيها.

وقال ممدوح عبد الله أحد منتجي الذهب، أن السعر العالمى للذهب ارتفع من 1780 دولار إلى 1798 دولار وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر، ليرتفع مجددا بعد أسبوع حافل بالتراجعات الكبيرة، التي سجلت عالميًا أكثر من 50 دولارا ومحليا حوالى 16 جنيها.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن الذهب يحاول الآن تعويض خسائره التى مُنى بها على مدار تعاملات الأسبوع الماضى، ويبدو أن الذهب قد يرتفع مجددا فى تعاملات غدا الثلاثاء، لكن لن يكون ارتفاع كبير لعدد من الأسباب أهمها أن جاذبية السندات لا تزال تؤثر على قرارات المستثمرين، وكذلك لأن الدولار يشهد انتعاشه جزئية ومن ثم تكاليف حيازة الذهب قد تكون أعلى بقليل.