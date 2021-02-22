الاقتصاد

المالية تستهدف تحصيل 964 مليار جنيه ضرائب العام الجارى تمثل 75% من الإيرادات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المالية تستهدف تحصيل 964 مليار جنيه ضرائب العام الجارى تمثل 75% من الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجب محروس متحدث وزارة المالية، إن الضريبة من أهم الموارد العامة وأحد موارد الخزانة العامة للدولة، كاشفا عن أن حجم الإيرادات المتوقع خلال العام الجارى تريليون و 288 مليار جنيه، تمثل الضريبة منها 964 مليار جنيه، أى بنسبة تقارب 75 % من إجمالي الايرادات المطلوب تحقيقها .

ووصف متحدث وزارة المالية، في لقاء ببرنامج "صباح مصري" الضريبة بـ"الشيران التاجي لموارد الخزانة العامة للدولة، مضيفا: "الضريبة تمثل عصب الحياة لموارد الخزانة العامة، مؤكدا حرص الدولة على تحصيل هذه الضرائب في مواعيدها تحقيقا لمبدأ العدالة الضريبية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا