شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتأثر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية مؤشر ستوكاستيك ليظهر بعض التداولات السلبية الطفيفة، لكن بما أن السعر فوق 0.7820، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 0.8000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7820 والمقاومة 0.7950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد