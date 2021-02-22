الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 22-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتأثر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية مؤشر ستوكاستيك ليظهر بعض التداولات السلبية الطفيفة، لكن بما أن السعر فوق 0.7820، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 0.8000.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7820 والمقاومة 0.7950

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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