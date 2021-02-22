شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر عقود خام برنت مقاومة قوية شكّلها الدعم المكسور سابقاً للقناة الفرعية الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يجبر السعر على تقديم تداولات سلبية مؤقتة الآن، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاختراق 64.00 لتأكيد فتح الطريق أمام زيارة مستوى 66.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 62.30 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 65.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد