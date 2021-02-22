شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً لمستوى 60.30 دون أن يتمكن من اختراقه حتى الآن، ليظهر تداولات سلبية في طريقه لاختبار محتمل لمناطق 58.80، والتي تمثّل عامل الحماية الأول لاستمرار السيناريو الإيجابي المتوقع لهذا اليوم، حيث يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى وفوق 57.95 ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً، يدعمه المتوسط المتحرك 50.

نذكر بأن اختراق 60.30 مطلوب لتسهيل مهمة السعر بالاندفاع نحو هدفنا الإيجابي المنتظر عند 62.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.80 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد