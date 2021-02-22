شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب اختراقاً واضحاً لمستوى 1785.00 ويتجه لتحقيق مكاسب لحظية متوقعة خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستويات 1800.00 وقد يمتد إلى 1811.00 قبل محاولة استئناف الاتجاه الهابط من جديد.

لذلك، قد نشهد تداولات إيجابية مؤقتة بقية اليوم، مع الإشارة إلى أن الاتجاه الإجمالي الهابط سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق 1811.00 والثبات فوقه، في حين يتواجد الهدف الرئيسي التالي للموجة الهابطة المقترحة عند 1740.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط