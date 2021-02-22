شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً لدعم القناة اللحظية الصاعدة ويبدأ بالارتداد صعوداً من هناك، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة لهذا اليوم، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.4200، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق 1.3975.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3950 والمقاومة 1.4120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد