شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية مؤقتة ليختبر المتوسط المتحرك 50، ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، لتبقى الفرص متاحة لاستمرار السيناريو الإيجابي المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 1.2064، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف التداولات الإيجابية التي تبدأ أهدافه عند 1.2173 وتمتد إلى 1.2300 بعد تخطي المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2060 والمقاومة 1.2210

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد