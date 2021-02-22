شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مع عودة الإنتاج ببطء في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بفعل بطء استئناف إنتاج الخام الأمريكي بعد أن قلصته الأحوال الجوية المتجمدة، بينما ينتعش الطلب من مستوياته المتدنية خلال جائحة «كورونا». وارتفع خام برنت 55 سنتاً أو 0.9% إلى 63.46 دولار للبرميل بعد أن زاد نحو 1% الأسبوع الماضي. وارتفع الخام الأمريكي 47 سنتاً أو 0.8% إلى 59.71 دولار للبرميل بعد انخفاضه 0.4% الأسبوع الماضي. وتلقت الأسعار دفعة كذلك بعد رفع بنك الاستثمار «جولدمان ساكس» توقعه لسعر خام برنت بواقع عشرة دولارات، مع توقعات بأن يصل إلى 70 دولاراً في الربع الثاني و75 في الربع الثالث. وتشير تقديرات محللين إلى أن الطقس البارد على نحو غير معتاد في تكساس وولايات السهول أوقف إنتاج ما يصل إلى أربعة ملايين برميل من الخام إلى جانب 21 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وستستغرق أطقم العمل في حقوق النفط عدة أيام على الأرجح لإزالة الثلوج من على الصمامات واستئناف تشغيل الأنظمة وبدء إنتاج النفط والغاز. وقال محللون إن شركات التكرير في ساحل الخليج الأمريكي تعكف على تقييم الأضرار وربما يتطلب الأمر منها ثلاثة أسابيع لاستئناف معظم عملياتها، غير أن انخفاض ضغط المياه وانقطاع إمدادات الغاز والكهرباء يعرقل عملها. وللمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات حفر النفط العاملة بسبب الطقس البارد والثلج الذي يلف تكساس ونيو مكسيكو ومراكز أخرى منتجة للنفط. (رويترز)