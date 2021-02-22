شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب تأجيل مباراته مع تونجيث 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- الخليج:

طلبت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيث السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها، الثلاثاء. وخاطبت اللجنة الاتحاد المصري لكرة القدم ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد الإفريقي «كاف» لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، وفقاً للائحة التي تنص على إمكانية تأجيل المباراة في حالة وجود ظرف طارئ. وكانت بعثة الفريق تأخرت في الوصول للسنغال بسبب ظروف الطيران. يذكر أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها في البطولات الإفريقية للأندية ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني بالبطولة الكونفدرالية.