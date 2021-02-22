شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يضم صلاح لقائمة أولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- الخليج:

قرر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قيد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي في قائمة الـ50 لاعباً الأولية للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 التي تنطلق فى يوليو/ تموز المقبل. وقال غريب إنه قرر وضع اسم صلاح في القائمة حتى يحافظ على فرص انضمام اللاعب للمنتخب الأولمبي لحين انتهاء المفاوضات والاتصالات مع ناديه الانجليزي، وحسم الأمر، خاصة أنه لابد من وضع محمد صلاح وأي لاعب يرغب في ضمه في القائمة الأولية حتى يحتفظ بفرصة انضمامه في القائمة النهائية. وكشف شوقي غريب أنه سيرسل قائمة الـ50 لاعباً «للفيفا» في شهر يونيو/ حزيران المقبل، على أن يتم تصفيتهم إلى 18 لاعباً يشكلون القائمة الأساسية للمنتخب، بجانب 4 لاعبين إضافيين خارج القائمة يسافرون مع الفريق القومي إلى طوكيو تحسباً لإصابة أي لاعب في القائمة الأساسية قبل البطولة. يذكر أن المنتخب الأولمبي توج مؤخراً ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وتأهل للأولمبياد طوكيو 2021 بجانب كوت ديفوار، وجنوب إفريقيا.