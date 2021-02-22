شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية ويستهام «بالفوتوشوب» أفضل كثيراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل لاعبو ويستهام باحتلال المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بطريقة مبتكرة، إذ أقدم ديكلان رايس بتحية زملائه من خلال عمل فوتوشوب لصورة احتفاليتهم بهدف لينجارد في مباراة الفوز على توتنهام 2-1، وكانت أفضل كثيراً لكل من شاهدها، لاسيما وأنه كتب تحتها «فرقة الفتى الجديد»، في إشارة لنجم اليونايتد جيسي لينجارد المعار في الفريق حتى نهاية الموسم. وأعاد ميكاييل أنتونيو الذي سجل هدف ويستهام الآخر التغريدة وكتب تحت الصورة «فرقة مويز المحلية»ن في إشارة للمدرب ديفيد مويز الذي قاد الفريق للتفوق بفارق نقطتين عن تشيلسي، و5 نقاط عن قطبي مدينة ليفربول ايفرتون، وليفربول.