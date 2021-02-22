شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 22-2-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 22 -2-2021، أمام الجنيه المصرى، بالبنوك مقارنة بختام التعاملات أمس، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.91 جنيه للشراء، و19.03 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك الأهلى المصرى تباينا عند 18.85 جنيه للشراء، و19.03 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.83 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.

وعالميا، قلص الدولار خسائره في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم بعد أن بلغ أدنى مستوى في عدة سنوات مقابل الجنيه الإسترليني وعملتي أستراليا ونيوزيلندا إذ ارتفعت عوائد السندات في ظل إحراز تقدم في برامج التحصين من كورونا وتوقعات بتسارع وتيرة النمو الاقتصادي والتضخم.

وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والسندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في عام وثمانية أشهر على الترتيب.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.91 جنيه للشراء.

19.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.85 جنيه للشراء .

19.03 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

18.88 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.90 جنيه للشراء.

19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.89 جنيه للشراء.

19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.91 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.85 جنيه للشراء.

19.06 جنيه للبيع.