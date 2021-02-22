شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المحاجر والرخام: 25% تخفيضات بالأسعار للمساهمة فى مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت شعبة مستغلي المحاجر والرخام والجرانيت بالغرفة التجارية بالقاهرة مع مسئولي مكتب الارشاد الضريبي برئاسة مكتب الإرشاد الضريبي محمد عبدالله والدكتور ثروت عبدالباقي وكيل وزارة بقطاع المعلومات لشرح المنظومة الجديدة للتسجيل الضريبي الالكتروني من ضرائب عامة وكسب عمل وكيفية التسجيل بالمنطومة الجديدة.

وقال محمد عارف، رئيس الشعبة خلال الاجتماع، إنه سيتم التعاون مع الجهات المسئولة عن تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير القري المصري، وسيتم التنسيق تحت مظلة الغرفة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي.

وأوضح أن الشعبة ستقدم تخفيضات بنسة 25%‏ بالنسبة للاسعار، وكذلك سيضاف خدمة التوصيل التركيب المجاني للقري المشاركة في المبادرة، مشيرا إلي أن هذه مساهمة من الغرفة التجارية وشعبة المحاجر والرخام والجرانيت ونوع من المشاركة المجتمعية لتخفيف الأعباء عن الحكومة، وأن يكون للقطاع الخاص دور فعال لمساندة الدولة في تطوير القري.

وأشار عارف، إلي أنه تم تشكيل لجنة للمعارض المحلية والدولية برئاسة حنان إسماعيل لتكون مهمتها تنشيط المبيعات داخليا وكسر حالة الركود التي يعانيها القطاع، بالإضافة إلي تسويق المنتجات المصرية من الرخام والجرانيت عالميا لزيادة الصادرات المصرية وتوفير عملة صعبة للبلاد.

وقالت حنان عثمان رئيسية لجنة المعارض، خلال الاجتماع، إنه سيتم إرسال بعثات تسويقية للدول الأفريقية خاصة دولة روندا التي يقع في محيطها 5 دول أفريقية لديها أسواق كبيرة.

وأضافت إسماعيل، أنه سيتم عمل خصومات لاعضاء الشبعة بنسبة 10%‏ بمعرض البيج 5 ومعرض لسلطنة عمان، وتم الاتفاق علي معرض آخر إبريل المقبل بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية.

وأشار عارف، إلي أنه تم تأجيل مناقشة ميثاق الشرف للقطاع للمناقشة في الاجتماع المقبل على أن يتم إنشاء لجنة تسمى لجنة الانضباط بالشعبة تتكون من أعضاء الشعبة.