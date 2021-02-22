شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الحبوب السعودية تستورد 355 ألف طن من القمح من أستراليا وكندا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المؤسسة العامة للحبوب، المشتري الحكومي للحبوب في السعودية، على موقعها الإلكتروني إنها اتفقت على استيراد 355 ألف طن من القمح بمتوسط سعر 330.04 دولار للطن من أستراليا وكندا وأوكرانيا للتسليم في الفترة من مايو إلى ديسمبر 2021.

وكانت قد قالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، على موقعها الإلكتروني إنها اشترت 660 ألف طن من علف الشعير بمتوسط سعر 277.65 دولار للطن، للتسليم في مارس وأبريل.