شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تأمين: توزيع وثائق التأمين على الصيادين يفتح الطريق لدعم 2 مليون صياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد فوزى قنديل خبير التأمين بقيام الدولة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، بتسليم 6864 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، لصغار الصيادين، تنفيذاً لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة.

ولفت إلى أن إقدام وزارة القوى العاملة على عمل تغطيات تأمينية للصيادين، كنوع من أنواع الحماية الاجتماعية لهم وبدون تحميل العمالة أى تكاليف، يعمل على دعم قطاع الصيد المصرى نظرا لما يتعرض له الصيادين من مخاطر أثناء رحلات الصيد، خاصة فى أوقات النوات، والتى تتسبب فى الكثير من حالات الوفاة وفقدان الأسر لعائلها المباشر.

وأضاف قنديل فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه يجب التواصل مع النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الصيادين لنشر الوعى بأهمية التأمين لتوفير الحماية لمحدودى الدخل وللعمالة غير المنتظمة، خاصة وأن هناك ما يقرب من 2 مليون صياد مصرى وأسرهم تحت خط الفقر، لا يتمتعون بأى تغطية تأمينية حقيقية وطالب الاتحاد المصرى للتأمين بالإسراع فى تنفيذ بنود البروتوكول إلى تم عقده مؤخرا مع هيئة البريد، لتوفير وثائق تأمين متناهية للصيادين من خلال مكاتب البريد، التى تغطى معظم القرى والمحافظات بالقرب من أماكن تجمعاتهم، حتى يسهل على الصيادين البسطاء الحصول عليها فى أى وقت، خاصة فى ظل تأثير أزمة كورونا على النشاط الاقتصادى ومنه الصيد.

ووجه وزير القوى العاملة محمد سعفان بالتواصل مع شركات التأمين، لبحث ودراسة تكاليف عمل بوليصات تأمين للعمالة غير المنتظمة المسجلة تتحمل تكاليفها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة، كنوع من أنواع الحماية الاجتماعية لهم، بدون تحميل العمالة أى تكاليف، مؤكدا ضرورة متابعة مديرى المديريات فئات العمالة غير المنتظمة فى قطاع الصيد والزراعة، وبدء العمل على إدخالهم فى منظومة الرعاية التى توفرها الوزارة، وحصر العمالة الموجودة فى تلك القطاعات سواء كانوا عمال يومية أو أصحاب لمراكب الصيد العاملين عليها، وذلك فى اول رد فعل حكومى على مطالبات توفير التغطية التأمينية للصيادين قبل موسم النوات، والذى تم نشره على موقع الخليج 365 بتاريخ 17 أكتوبر 2020 تحت عنوان "مطالب بعمل تغطيات تأمينية متناهية الصغر للصيادين قبل بداية موسم النوات.