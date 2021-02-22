شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية 19مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بقطاع الأعمال العام، أن مدة مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية الحالي، تنتهى يوم 19 مارس المقبل، لافتا إلى أنه سيتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة في ذلك التاريخ، وبما يتوافق مع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 185 لسنة 2020.

أضاف المصدر لـ"الخليج 365" إنه تم تعيين المهندس، محمد السعداوى رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2020 وذلك في 28 يونيو 2020، خلفا للدكتور مدحت نافع الذى تقدم باستقالته، وتضمن القرار أن يستكمل محمد السعداوى مدة المجلس التي تنتهى 19 مارس، لافتا إنه من المتوقع تعيين مجلس إدارة جديد بشكل كامل.

يشار إلى أنه تعد الشـركة القابضــة للصناعات المعدنية من كبرى الشـركات القابضـة العاملة فى ظل قانون الأعمال العام رقـم 203 لعـام 1991 وتضم محفظة الأوراق الماليـة لـ15 شركة تابعة ذات أنشطة مختلفة فى مجـال الصناعات المعدنية والتعدين والحراريات، أبرزها مصر للألومنيوم والنصر للتعدين والسبائك الحديدية والحديد والصلب والكوك والنحاس المصرية وإسكندرية للحراريات.

وتسعى الشركة القابضة للصناعات المعدنية لاستغلال الأصول التابعة للشركة، حيث ‏تم عمل رفع مساحي لعدد 32 قطعة أرض، ملايين الأمتار، وتم بالفعل تغيير النشاط لعدد 16 قطعة أرض مساحتها 3.2 مليون متر من صناعى إلى سكني وتجاري خلال عدة مراحل.

تتضمن المرحلة الأولى 4 قطع أراض، وتم بالفعل استخرج شهادة الصلاحية لها، والمرحلة الثانية 10قطعة أراض، وتم استخراج شهادة الصلاحية إلى 4 قطع وجاري استخراج الباقي وهناك 4 قطع خارج الأحواز العمرانية، وقد تم إرسال خطاب لوزير الزراعة بتاريخ 23 مارس 2020 بشأن الحصول على موافقة الوزارة.