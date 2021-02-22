شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة دبي بافتتاحية التعاملات.. وحكم ضد شركة أرامكس في المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.40% خاسراً 10.48 نقطة ليصل إلى مستوى 2557.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 23.4 مليون سهم محققة ما قيمته 29 مليون درهم من خلال تنفيذ 594 صفقة لعدد 29 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.10%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.61%، ثم قطاعي البنوك والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.59%، 0.54%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.11%.

وقفزت 3 أسهم ببورصة دبي، بمستهل جلسة الاثنين، على رأسها سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.31%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 0.27%، وتراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 4.58%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 2.2 مليون ورقة بقيمة 8.3 مليون درهم.

في سياق متصل أعلنت شركة المزايا القابضة، موافقة هيئة أسواق المال على السماح للشركة بشراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهمها، وذلك لمدة 6 أشهر من منح الموافقة في 21 فبراير الجاري.

في سياق آخر قالت شركة أرامكس، إنها تسلمت حكماً من محكمة الدرجة الأولى في المملكة المغربية لصالح عميل أقامها يطالب الشركة من خلالها بتعويض مالي عن مجمل الخسائر والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة لحادث الحريق الذي اندلع أواخر شهر سبتمبر من العام الماضي في منشأة المستودعات التابعة للشركة في مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية، مضيفة أن الشركة تنوي الاستئناف ضد هذا الحكم أمام المحكمة المختصة، كما تحتفظ أيضاً بحق دراسة وتقييم كافة الخيارات المتاحة أمامها للتعامل مع كافة التطورات المتعلقة بالدعوى.