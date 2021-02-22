تراجع أسهم أوروبا بفعل مخاوف بشأن التضخم

القاهرة - سامية سيد - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين إذ تسببت مخاوف بشان مخاطر ارتفاع التضخم جراء قفزة في أسعار السلع الأولية في تخفيف التفاؤل المحيط بتعاف اقتصادي مدفوع باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة، مدفوعا بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا والأغذية والمشروبات.

وهبط المؤشر داكس القياسي الألماني بأكبر وتيرة بين نظرائه الأوربيين، إذ هوى 1.1 بالمئة.

وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة، إذ يخطط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للخروج من إجراءات العزل العام الهادفة لمنع انتشار كوفيد-19 في مسعى لإعادة فتح الاقتصاد الذي عصفت به الجائحة تدريجيا.

وجميع الأنظار على خطاب تلقيه كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بشأن الاستقرار والتنسيق الاقتصادي والحوكمة في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

وعلى صعيد الشركات، خسر سهم شركة صناعة مكونات السيارات فوريسيا 1.5 بالمئة حتى بعد أن استهدفت الشركة مبيعات قرب 25 مليار يورو (30.29 مليار دولار) وهامش تشغيل يزيد عن ثمانية بالمئة للمبيعات بحلول 2025.