شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يكلف أجهزة المدن الجديدة بمواصلة حملات إزالة التعديات والمخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أجهزة المدن الجديدة بمواصلة شن حملات إزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة بالتعاون مع الجهات المختصة، لافتاً إلى أن مجابهة آفة التعديات والمخالفات أمرُ حتمي لابد من تنفيذه، نظراً لما تسفر عنه العشوائيات من نتائج تُحمل الدولة مليارات الجنيهات لإعادة الوجه الحضاري،ج وتوفير مسكن ملائم لسكان المناطق العشوائية.

وفي إطار تكليفات وزير الإسكان، صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم تنفيذ عدة حملات لضبط المخالفات وإزالة التعديات بالمدينة، وذلك بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز وبالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم شن حملة مكبرة بالحي الـ12، والتي أسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات بالمنطقة والمتمثلة في تحويل وحدات سكنية إلى تجارية، كما تم تنفيذ حملة أخرى أسفرت عن إزالة عدة تعديات تمثلت في إقامة مبانٍ مخالفة بمنطقة الحزام الأخضر، وتنفيذ حملة مفاجئة أسفرت عن ضبط سيارات تقوم بإلقاء مخلفات بالتوسعات الشرقية بالمدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المهندس شريف الشربيني، استمرار الحملات المفاجئة لإزالة أي تعديات أو مخالفات، وأنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذاً للقانون، حتى يتم القضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة.

وفي مدينة الشيخ زايد، تجول المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، يرافقه مسئولو الجهاز بجميع أحياء المدينة لرصد أي عشوائيات ومخالفات والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، مشدداً على ضرورة المتابعة والاستمرار في الحملات اليومية لظهور المدينة بالشكل اللائق.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه تم شن حملتين بالتنسيق بين الإدارات المختصة وشرطة التعمير بالمدينة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالأحياء (الأول- الثالث - العاشر)، أسفرتا عن إزالة العديد من الإشغالات والمخالفاتج.

وفي مدينة أسيوط الجديدة، صرحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير ورؤساء الأحياء للقضاء على مخالفات البناء بقطع أراضي ابني بيتك، والمتمثلة في أعمال التوسعة وبناء الردود الخلفي والأمامي لقطع الأراضي بالمخالفة لرخص البناء، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر مخالفة، والتحفظ على بعض معدات البناء المستخدمة في الأعمال المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضافت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم شن حملة أخرى، أسفرت عن تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء، وضبط مخالفات سرقة مرفق المياه، وسيارات نقل مخالفة وباعة جائلين، مؤكدة استمرار تصدى لجنة الإزالة الفورية لأعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، وجه المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، الإدارات المختصة بضرورة القضاء على أي إشغالات أو تعديات بالمدينة، مشيراً إلى أن الإدارات المختصة بالجهاز قامت بالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق بشن حملة مكثفة لرفع إشغالات جميع الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية ومركز المدينة بمنطقة الأردنية.

وقال رئيس الجهاز: إن الحملة شملت طريق مصر/الإسماعيلية الصحراوي، وأسفرت عن رفع كافة الإشغالات والتعديات على جانبي الطريق حتى الطريق الإقليمي، مروراً بنهاية حدود العاشر في اتجاه الإسماعيلية، كما تم رفع جميع الإشغالات والباعة الجائلين بمنطقة الأردنية، وإزالة التعديات وضبط المخالفات بمنطقة صيدناوي، مؤكداً استمرار وتكثيف الحملات لضبط المخالفين ورفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات، وسرعة رصدها حال الشروع فيها، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على المظهر اللائق بالمدينة.

وقاد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة المخالفات بعدة مناطق، والمتمثلة في تند وبروز ومخالفات أمام المحال التجارية وقطع الأراضي السكنية بالمدينة.

وصرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم شن حملة مكبرة من إدارات الأمن والتنمية والنظافة والتجميل بمشاركة شرطة التعمير، أسفرت عن إزالة المخالفات ورفع إشغالات الباعة الجائلين بشارع أبوبكر الصديق أمام السوق التجارية بالمنطقة التاسعة.

وكلف المهندس علاء منيع، الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق لشن حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات في مختلف أنحاء المدينة، واستجابة لشكوى المستثمرين الزراعيين بالمنطقة الشمالية الشرقية بالحزام الأخضر، موضحاً أنه بالمعاينة تبين قيام ملاك قطع الأراضي الزراعية أرقام " 47 . 62 . 48 . 61 . 49 . 60 . 50 . 59 .51 . 58 . 90 . 89 " بإقامة إشغالات غير قانونية والتعدي على المشايات الفاصلة بين القطع وزراعتها وإقامة أسوار نباتية من الحديد والأسلاك والأشجار.

وأكد رئيس جهاز مدينة السادات، أنه تم إزالة كافة الإشغالات غير القانونية الواقعة على الممرات والمشايات الفاصلة من زراعات وأسوار حديدية وأسلاك، وذلك لإقامتها بدون ترخيص وعدم الحصول على موافقة الجهاز، مشدداً على ضرورة العمل بشكل دوري ومستمر من أجل تنفيذ القانون، وإزالة أي تعديات أو مخالفات تضر بالصالح العام للدولة والمواطنين.



اعمال رفع الاشغالات من الشوارع بالمدن الجديده



حملات امنيه تنظمها اجهزه المدن لازاله الاشغالات والتعديات